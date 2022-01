Lotteria Italia avara con Palermo, solo un biglietto da 20 mila euro a Corleone

L'estrazione della Lotteria Italia ignora quasi completamente Palermo. Soltanto un premio tra il capoluogo e la provincia, quello da 20 mila euro del biglietto A 037864 venduto a Corleone. Meglio è andata a Trapani che si è aggiudicata il quinto premio: un milione di euro. L'anno scorso la provincia palermitana era stata più fortunata col tagliando da due milioni di euro staccato a Prizzi.

Un'annata magra per Palermo nonostante, secondo l'agenzia Agimeg, sia risultata tra le città in cui sono stati venduti più tagliandi (100 mila biglietti, 1,6% del totale italiano). Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto da un distributore di Roma. Nonostante la dea bendata abbia dimenticato Palermo, la Sicilia dopo Lazio ed Emilia-Romagna è terza con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione e i 9 di terza fascia.