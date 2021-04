Shopping fortunato: a Palermo vinti centomila euro con la lotteria degli scontrini

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul suo profilo Twitter i tagliandi vincenti della seconda estrazione mensile, uno di questi è relativo a un acquisto fatto in città. Il fortunato proprietario sarà contattato tramite Pec o raccomandata e avrà 90 giorni di tempo per rivendicare la vincita

La lotteria degli scontrini premia anche Palermo, dove è stato vinto uno dei dieci premi da centomila euro. L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul suo profilo Twitter i tagliandi vincenti della seconda estrazione mensile. Lo scontrino emesso a Palermo riguarda un acquisto fatto nella grande distribuzione organizzata (Gdo).

Gli scontrini vincenti variano da poco più di 10 a 130 euro. I fortunati acquirenti saranno contattati dall'Agenzia tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio. In palio anche altri 10 premi da ventimila euro per gli esercenti. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.