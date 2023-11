Prima tappa del progetto scuola di fondazione Conad: "Contro mafia e cybermafia serve un patto civico"

Si è aperta questa mattina la nuova edizione del progetto Scuola di fondazione Conad Ets, con il sostegno delle cooperative Conad, realizzato con Unisona. L’iniziativa, che coinvolge gli studenti italiani in diversi in incontri di formazione dedicati a tematiche di grande attualità, si apre con una giornata volta ad indagare il fenomeno della mafia e della cybermafia e sensibilizzare i giovani alla legalità e all'importanza di contrastare le organizzazioni criminali.

Maria Falcone, sorella di Giovanni, impegnata instancabilmente nella promozione della cultura della legalità, ha dato appuntamento insieme a Pac 2000A Conad agli studenti del liceo De Cosmi a Palermo, presso Palazzo Comitini, per parlare del fenomeno delle vecchie e nuove mafie. La professoressa Falcone è intervenuta in streaming all’evento nazionale, in diretta da piazza dei Misteri di Milano, insieme al presidente Pietro Grasso, rivolgendosi a oltre 50 mila studenti di 482 istituti scolastici, dislocati in 244 città, a copertura di tutte e 20 le regioni italiane.

Una conversazione interattiva quella tra la professoressa, l’ex procuratore nazionale Antimafia e oggi presidente della fondazione Scintille di Futuro, gli ospiti della diretta e gli studenti delle scuole superiori, durante la quale si è parlato di vecchia mafia, tramontata - ma solo simbolicamente - con la cattura e la morte di Matteo Messina Denaro, e di quella nuova che ricicla denaro sporco in tutto il mondo attraverso nuovi strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per incrementare i propri profitti, trasformando il panorama della criminalità globale e facilitando la migrazione delle mafie verso nuovi ambiti digitali come il metaverso.

Un racconto molto interessante e particolarmente coinvolgente per i nativi digitali, che ben si destreggiano in rete, ma che non sempre ne conoscono fino in fondo l’utilizzo deviato. Nello specifico si è affrontato il riciclaggio digitale che rappresenta una nuova frontiera per ripulire il denaro proveniente da attività illegali; così come i social media vengono utilizzati dalle mafie per monitorare, intimidire e perfino reclutare nuove leve, adottando nuove tecniche di esercizio del metodo mafioso.

"E' con grande orgoglio che confermiamo il nostro sostegno al Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets e oggi diamo il via alla nuova edizione: un impegno concreto con cui Pac 2000A investe nel futuro del nostro Paese, dei territori e delle comunità, mettendo in primo piano la formazione e la consapevolezza dei giovani. Attraverso quest’iniziativa vogliamo, infatti, offrire ai giovani gli strumenti necessari per comprendere, prevenire e combattere queste forme di criminalità, poiché siamo certi che fornire loro una base solida di conoscenza su queste tematiche contribuirà a costruire una generazione di cittadini più consapevoli e impegnati nel promuovere la legalità", ha affermato Vittorio Troìa, direttore Sicilia di Pac 2000A Conad.

"Per far vincere la comunità e sconfiggere le mafie servono passione, cultura, impegno e coesione sociale. Unire le imprese, le scuole e le istituzioni, come nel nostro progetto del museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, significa fare un nuovo patto civico e culturale per costruire una società più giusta, equa, cooperativa. La fondazione Falcone con la fondazione Conad Ets, la Città metropolitana, oggi con tutte queste moltissime scuole e studenti, offrono un contributo di coraggio, serve proseguire e valorizzare gli esempi virtuosi, sia nel panorama digitale e sia ogni giorno nelle aule scolastiche di tutta Italia", ha proseguito la professoressa Maria Falcone.

"Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia; crediamo che l’informazione sia lo strumento più potente che abbiamo per far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del mondo in cui viviamo e solo da questa consapevolezza può nascere la capacità di agire in linea con i propri valori - ha dichiarato la direttrice di fondazione Conad Ets, Maria Cristina Alfieri -. Grazie alla partecipazione attiva delle nostre Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale, possiamo offrire alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che prevede incontri su tematiche più che mai attuali, che vanno dalla lotta alle mafie al benessere psicofisico e sociale, dalla conoscenza e prevenzione delle dipendenze al dibattito sulle nuove tecnologie".

Pac 2000A Conad da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità "Sosteniamo il Futuro" con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, nei programmi di "Alternanza Scuola-Lavoro", in progetti come "Scrittori di Classe Conad" per accendere la passione per la lettura, fino a "Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad Ets. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, verranno proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: seguendo il medesimo format del primo incontro sulla legalità, le scuole di ogni Regione potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell'altro.