La lotta al bullismo fa tappa al Teatro Biondo: ospiti d'onore Sergio Friscia e Roberto Lipari

La lotta al bullismo e al cyberbullismo attraverso nove grandi kermesse, una per provincia, con momenti di riflessione, ascolto, creatività e sport, insieme a stelle di prima grandezza della musica, dello spettacolo e della cultura in veste di testimonial, fra teatri, piazze e luoghi simbolo delle città siciliane. E' il coronamento, per il corrente anno scolastico, di "Uno, nessuno, 100 Giga", che coinvolge le scuole siciliane. A Palermo l'evento si terrà il 20 maggio, al Teatro Biondo.

Il progetto è frutto di una collaborazione tra l'assessore regionale all'Istruzione alla formazione professionale che lo ha promosso con oltre 2,3 milioni di euro, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Telefono Azzurro e oltre 800 istituti scolastici dell’intera Isola, con l'attività sul campo di Fondazione Carolina e Mabasta.

Le attività si svolgeranno per tutto l'anno e saranno sviluppate da 9 Centri territoriali di supporto, ovvero una scuola per ogni provincia con una consolidata esperienza in materia di inclusione e nuove tecnologie. Ogni centro ha organizzato un determinato numero di snodi provinciali, ciascuno composto da circa 16 istituti, per diffondere in modo capillare le azioni del progetto che vede complessivamente la partecipazione di 802 istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione. Il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo, in qualità di capofila della rete regionale, ha anche il compito di coordinare la piattaforma di ascolto affidata alla Fondazione onlus Telefono Azzurro Ets, che è stata attivata all'inizio di aprile.

L'evento a Palermo si terrà il 20 maggio, alle 20, al Teatro Biondo. Ospiti d’onore, con l’organizzazione curata dal liceo scientifico Galileo Galilei e la direzione artistica e musicale di Maurizio Filardo, Sergio Friscia, attore e conduttore televisivo, il comico Roberto Lipari, il duo Astherìa e il cantautore Alfa che chiuderà la serata con un concerto live. La serata vedrà anche l’esecuzione dal vivo di alcune cover di brani celebri, a cura di Maurizio Filardo feat. Lucy Campeti. A fare gli onori di casa, sarà la dirigente scolastica del Galilei, Chiara Di Prima. Nel corso della serata verrà eseguito, per la prima volta dal vivo, il jingle che accompagnerà tutte le azioni progettuali, eseguito da Sergio Friscia insieme alle voci della band Megahertz del liceo Galilei.