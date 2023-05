Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 13 Maggio, Villa Filangeri ospiterà “Lost in the blue”, un evento organizzato dagli studenti dell'I.I.S. “Giuseppe D'Alessandro” di Bagheria con il patrocinio del Comune di Santa Flavia. La suddetta manifestazione è il momento conclusivo di un P.C.T.O. (Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), dove l'obiettivo principale è quello di sperimentare la professione dell'organizzatore di eventi, secondo il concetto di “imparare facendo”. Il progetto, coordinato dal tutor esterno Rossella Scannavino per l'Associazione “Eventi e Cultura” e dalla prof.ssa Loredana Pisciotta, ha visto impegnati gli studenti della classe 4ª D, i quali con costanza stanno mettendo in piedi, passo dopo passo, l'iniziativa. La manifestazione, a ingresso libero, prevede una serie di attività artistico-culturali dedicate al colore blu e alle sue sfumature. I colori fanno parte delle nostre vite e influiscono sui nostri stati d'animo. Infatti il blu nelle tonalità più scure trasmette un immediato senso di benessere, calma e tranquillità, invece in quelle più chiare di energia, freschezza e vivacità. Quindi blu, azzurro, turchese, indaco, celeste rappresenteranno il filo conduttore della giornata. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 17. Si comincia con la visita guidata del palazzo e del giardino di Villa Filangeri in cui i ragazzi racconteranno la storia del casato e l'architettura del complesso nobiliare. A seguire, sempre nel pomeriggio, avranno luogo delle attività con la partecipazione di alcune associazioni del territorio che coordineranno i ragazzi.

Non mancherà l'animazione per bimbi con “Un mondo a colori... soprattutto blu”, a cura dell'associazione “Da generazione a generazione” dove i più piccoli si cimenteranno nel disegnare, ritagliare o colorare. Bambini che saranno simpaticamente accolti da una mascotte di “Zucchero filato”. Alle 17.30 partirà il torneo dimostrativo di scacchi con i giovani allievi dell'A.S.D. “Pedone Isolano”. Momento non solo di sport ma anche di conoscenza in cui alcuni allievi della classe racconteranno la storia degli scacchi. Dalle 18.00 alle 19.00 avrà luogo “Merenda vagabonda” con degustazioni a cura dell'associazione “Sabikah”. È anche prevista l'installazione di opere, sempre a tema blu, con le artiste Silvana Lanza e Maria Giovanna Peri che esporranno le loro creazioni. I cavalletti saranno gentilmente prestati dall'associazione “Giuseppe Bagnera”. Essendo alla porte dell'estate, verrà realizzata anche una photo-zone dedicata al mare, dove la gente potrà fare una foto in maniera simpatica indossando accessori, ovviamente, del colore del nostro evento. Non finisce qui, perché alle 20.00 avrà inizio “Stelle a Villa Filangeri”, a cura dell'associazione astronomica “Orsa” in cui con i telescopi si faranno vedere le costellazioni e i pianeti visibili e si racconteranno storie e aneddoti sull'Universo. Alle 21.30 gli studenti si caleranno nelle vesti di attori o musicisti interpretando letture e musiche nel recital “Ed è subito sera”. La giornata si concluderà con una divertente sorpresa finale. Si consiglia vivamente a coloro che verranno a trovarci di indossare qualcosa di blu!!! Per info e aggiornamenti seguire le apposite pagine social dell'evento: Facebook - (3) Lostintheblue D'alessandro | Facebook Instagram - https://instagram.com/lostintheblue.event?igshid=YmMyMTA2M2Y=