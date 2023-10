VIDEO | Guerra in Israele, il messaggio di pace di Lorefice da San Ciro: "Tacciano le armi, basta ideologie"

Nel giorno dell'incontro con i fedeli della chiesa di Maredolce, aperta ai visitatori delle Vie dei Tesori, il pensiero dell'arcivescovo va a quanti soffrono in queste settimane in Terra Santa. Poi la promessa: "Questo luogo non chiuderà più"

"Tacciano le armi, basta ideologie". E' il messaggio di pace dell'arcivescovo Corrado Lorefice, lanciato questa mattina durante una visita alla chiesa di San Ciro, da dove ha poi preso un impegno: la chiesa non chiuderà più. Lorefice ha voluto incontrare la comunità che sta facendo rinascere la chiesa e la bellissima area circostante a ridosso della montagna. Sulla zona si sono riaccesi i riflettori dopo l’inserimento tra i luoghi visitabili delle Vie dei Tesori: moltissimi palermitani si sono messi in coda per visitare la chiesa, ben visibile dall’autostrada Palermo-Catania in uscita dalla città, e le vicine Grotte dei giganti, dove sono ancora visibili i tunnel dei rifugi antiaerei. La presenza dell’arcivescovo è stata un bellissimo regalo per l’intera comunità: era la prima volta che monsignor Lorefice entrava a San Ciro dove ha ascoltato il racconto del Rettore, don Angelo Mannina, e ha incontrato i fedeli.

Una promessa comune: San Ciro non chiuderà mai più e soprattutto, non sarà mai più dimenticata. Da qui viene lanciato un messaggio di pace contro ogni conflitto: San Ciro che da luogo pagano consacrato a Cerere, divenne cappella dedicata all’Assunta, poi chiesetta dedicata alla Madonna di tutte le Grazie, sostenuta dalla povera gente del posto e infine divenne chiesa nel 1737 con il contributo degli abitanti di Marineo, il cui patrono è appunto san Ciro. È uno spazio multiculturale che l’autostrada ha quasi “tagliato” dalla città, ma non è mai stato abbandonato dalla comunità di Maredolce.

“Contempliamo una splendida chiesa, ma il progetto è straordinario: parla di rigenerazione, di riconsegna a un quartiere che la ama tantissimo e non l’ha mai abbandonata. Il Vangelo è fatto per stare in mezzo alla gente: e questo ne è un esempio. Non dimentichiamo che questa è Maredolce, quindi Brancaccio, quindi il quartiere di padre Puglisi” dice monsignor Lorefice.

“Inizia ad accendersi una luce su San Ciro: lavoriamo da tempo ma in queste due settimane delle Vie dei Tesori anche Palermo si è accorta di questo spazio. Continueremo a strappare San Ciro al silenzio” interviene il rettore, don Angelo Mannina.

“Un altro luogo restituito dalla comunità alla comunità. Siamo contenti che la città abbia risposto con entusiasmo incredibile e inaspettato al nostro appello per conoscere questo posto e tutto il circondario che è bellissimo” dice Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori. La chiesa di San Ciro fa parte del programma del festival, è aperta ogni sabato e domenica (ancora per tre weekend) dalle 10 alle 17.30, le Grotte dei Giganti fino alle 17.