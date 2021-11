Longo (Mio Italia): "Ztl notturna, è già allarme ristoranti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La ripartenza della ztl notturna senza un'adeguata campagna informativa a precederne la riattivazione, ha fatto sì che ieri di botto, tanti ristoranti chiudesse con incasso a € 0,00 o quasi. La maggior parte dei cittadini, come mi hanno riferito (conoscenti e colleghi), non è a conoscenza del nuovo orario di inizio della ztl alle ore 23:00 del venerdì e stessa cosa per il sabato". Lo ha reso noto Salvo Longo, presidente della sezione Sicilia della’associazione di categoria nazionale MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità per la ristorazione e ospitalità.

"Chiediamo all'assessore Giusto Catania e all'amministrazione, che si possa rimediare quanto prima con una campagna d'informazione per far sapere ai cittadini che fino alle 23:00 possono tranquillamente andare al ristorante all'interno del perimetro della ztl, senza incombere in alcuna contravvenzione», ha sottolineato Salvo Longo. «Ci auguriamo che per il prossimo fine settimana questa importante informazione venga divulgata adeguatamente e che una decisione (come la ztl notturna) presa per il bene e decoro della città, non si trasformi in una devastante conseguenza per i ristoranti e attività dell'accoglienza del centro storico all'interno del perimetro ztl", ha concluso Salvo Longo.