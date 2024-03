La Calabria cancella la Sicilia dall'Italia alla Fiera di Vienna: "Gaffe o dimenticanza voluta?"

Sicilia e Sardegna "escluse" dal logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle vacanze a Vienna. Nell'immagine, attraversata dal tricolore e dalle scritte "Italien" e "Calabria straordinaria", è rappresentato lo Stivale senza le due isole maggiori. "Oggi la Calabria ha sancito la secessione di Sicilia e Sardegna dal resto d'Italia", scrive ironicamente sui social l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Una scelta che ha suscitato numerose reazioni anche da parte di numerosi altri esponenti politici siciliani. "La Calabria cancella i suoi principali competitor: concorrenza sleale o errore di stampa? A fronte di centinaia di migliaia di euro spesi per la promozione o siamo di fronte a dei dilettanti o a dei geni della comunicazione", scrive Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, su Facebook.

"Si tratta di una gaffe macroscopica che danneggia l'immagine delle due isole e dei suoi operatori turistici, ma è anche la plastica dimostrazione della facile disattenzione nei confronti delle due isole, che, per un verso o per l'altro, sono spesso e volentieri penalizzate. Un logo del genere non doveva uscire nemmeno dalla stampante, altro che arrivare fino a Vienna. Chi lo ha permesso se ne assuma le responsabilità", afferma il coordinatore siciliano del M5S Nuccio Di Paola.

"Probabilmente è una gaffe degli organizzatori. Ciò però fa presagire che probabilmente ci sia poca attenzione verso le due regioni italiane, che per antonomasia, sono le regine del turismo, soprattutto estero, in Italia. Dispiace far notare questa incresciosa mancanza che sicuramente danneggia la nostra regione, e specialmente gli operatori turistici siciliani. Chiedo formalmente al ministero del turismo italiano di non assecondare quanto accaduto facendo sentire la voce del governo affinchè ciò non accada più", è il commento in una nota del deputato questore della Lega all'Ars Vincenzo Figuccia.