Lo street food di Nino ‘u Ballerino alla Biennale Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto per l’avvio della prestigiosa Biennale Milano, la mostra internazionale che si terrà dal 24 al 28 novembre nella suggestiva location di Palazzo Stampa di Soncino, in via Torino 61. Lo splendido edificio nobiliare - che sorge a pochi passi dal Duomo e dalla storica Milano Art Gallery , in via Galeazzo Alessi 11, spazio culturale con oltre sessant’anni di attività - accoglierà le opere di artisti provenienti da cinquanta Paesi del mondo. Un appuntamento ormai da tempo imperdibile che da qualche anno vede, nel giorno dell’inaugurazione, anche la presenza di una delle icone della gastronomia palermitana. Nella giornata del 24 novembre, infatti, sarà il celeberrimo street food chef Nino 'u Ballerino a curare il buffet per gli ospiti del vernissage, in programma nella tarda mattinata. “Sono molto contento – afferma il “meusaro” palermitano – di portare le mie specialità in un contesto internazionale, alla presenza di tanti esperti e appassionati d’arte contemporanea, sia italiani che esteri”. A organizzare l’edizione 2023 è ancora Salvo Nugnes, curatore d’arte, scrittore, reporter e già manager di diverse personalità. La rassegna si caratterizza anche quest’anno per il contributo di grandi nomi del mondo dell’arte e della cultura come il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il direttore del Tgcom 24 Paolo Liguori, Silvana Giacobini, già direttore di “Chi” e “Diva e Donna”, lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, lo stilista Alviero Martini, il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, Katia Ricciarelli, soprano e attrice, Carolyn Smith, presidente di giuria di “Ballando con le Stelle”, il fotografo di fama internazionale Roberto Villa, amico di Pier Paolo Pasolini e di Dario Fo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco della città di Milano Giuseppe Sala e molti altri. Biennale Milano ospiterà talenti che trattano arte di ogni genere, dalla pittura alla poesia, passando per la scultura, la fotografia, l’artigianato, la grafica, il design e ogni altra espressione artistica capace di portare bellezza ed energia positiva alla società. Un contesto internazionale nel quale gli artisti potranno farsi conoscere da esperti e appassionati d’arte di tutto il mondo. Maggiori informazioni sul sito www.biennalemilano.it