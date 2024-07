Giovane picchiato a colpi di sedie: questore fa chiudere un pub della Vucciria

Il questore di Palermo ha disposto la chiusura, per sette giorni a partire dal 10 luglio, di un pub della Vucciria (non è stato fornito il nome del locale, ndr), zona calda della movida cittadina. L’adozione del provvedimento, istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, scaturisce da un episodio avvenuto lo scorso 9 maggio, proprio sulla soglia del pub.

"In quella circostanza - spiegano dalla polizia - si verificò una violenta aggressione nei confronti di un cittadino che fu picchiato da alcuni giovani anche a colpi di sedie. La vittima avrebbe fatto ricorso a cure ospedaliere, riportando ferite e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni".

L’aggressione sarebbe avvenuta in orario tardo serale, quindi, alla presenza di tanti clienti generando tensioni e preoccupazioni, così da far allertare le forze dell’ordine. "In considerazione dell’allarme sociale generato - concludono dalla polizia - il questore ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento".