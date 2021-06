Lite in via Roccazzo, estrae la pistola e spara: ferito un uomo

Nel corso di una lite, dai contorni ancora tutti da delineare, un uomo è rimasto ferito in via Roccazzo per i colpi d'arma da fuoco sparati, a quanto sembra, da un conoscente, rintracciato poco dopo dalla polizia. La vittima è stata colpita sotto gli occhi di suo padre che ha chiamato le forze dell'ordine fornendo le descrizioni dell'uomo che ha sparato. In poco tempo l'uomo è stato bloccato poco lontano, in via Castellana, con ancora l'arma - un revolver - addosso con alcuni proiettili nel caricatore. Sembra che i due si conoscessero, in quanto uno è il proprietario dell'immobile affittato all'altra persona. (Articolo in aggiornamento)

