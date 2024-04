Via Principe di Belmonte, rissa tra due dipendenti di un ristorante: accoltellato un 21enne

Si è conclusa a coltellate una lite scoppiata tra due dipendenti egiziani di un ristorante pizzeria in via Principe del Belmonte. E' successo intorno alle due. I camerieri hanno litigato davanti al locale, quando l'attività era ormai chiusa. La discussione è degenerata e un dipendente - si tratta di un giovane di 25 anni - ha estratto un coltello e ha colpito al volto il collega, un ragazzo di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la vittima all'ospedale Civico. Il giovane non è in pericolo di vita. Il 25enne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero.