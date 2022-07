Lite in famiglia a Pallavicino, trentenne spara allo zio con un fucile a pallini

Avrebbero avuto un diverbio al termine del quale lui, un ragazzo di 30 anni, avrebbe prima colpito con una stampella un 52enne, suo zio, e poi gli avrebbe sparato alle gambe con un fucile ad aria compressa. E’ questa una prima ricostruzione di quanto accaduto oggi, intorno alle 13, in via Antonio De Curtis, nella zona di Pallavicino.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, del commissariato San Lorenzo e dell’Unità operativa di pronto intervento hanno raggiunto via De Curtis dopo le telefonate al 112 di alcuni vicini: "Hanno litigato e ci sparò. Presto, correte!", avrebbero detto. In pochi minuti sono intervenute diverse pattuglie per separare il trentenne e lo zio, che perdeva sangue da una gamba.

Una volta riportata la calma, l’uomo di 52 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia per verificare se uno dei pallini sparati con il fucile sia rimasto conficcato nella gamba. Almeno due i colpi che sarebbero andati a segno. Gli investigatori hanno ascoltato le due parti e alcuni testimoni per chiarire la dinamicano e hanno sequestrato l’arma per le indagini.

Secondo il racconto di alcuni residenti il trentenne e lo zio, che abitano nello stesso palazzo, avrebbero avuto una discussione mentre si trovavano entrambi in balcone. Dopo un acceso scambio di battute i due si sarebbero affrontati fisicamente e il giovane, con una gamba fratturata, lo avrebbe colpito ripetutamente con la sua stampella.

A quel punto il trentenne sarebbe entrato in casa, avrebbe imbracciato il fucile e avrebbe aperto il fuoco più volte, colpendo e ferendo il 52enne a una gamba. Vedendo la scena i vicini avevano pensato che si trattasse di un’arma vera, immaginando quindi che di lì a poco sarebbe accaduto il peggio. Al termine degli accertamenti il giovane, in attesa di conoscere la prognosi definitiva, è stato denunciato per il reato di lesioni.