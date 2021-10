Parte da Palermo per andarsi a riprendere la figlia data in adozione 15 anni fa: scoppia rissa tra mamme

Sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una rissa scoppiata tra due donne, ossia la madre biologica e quella adottiva di una ragazza. La giovane, oggi maggiorenne, era stata data in adozione dalla madre biologica 15 anni fa. La donna però aveva deciso di "riprendersela".

Dopo averla rintracciata sui social e aver scoperto l'indirizzo della casa in cui vive con la famiglia adottiva in un comune della provincia di Trapani, la donna è partita da Palermo per andare da lei e convincere la ragazza a seguirla. Una volta arrivata a destinazione, ha trovato la madre adottiva della ragazza. Di fronte alla sua intenzione di portare la ragazza con sé, è nata una violenta lite tra le due donne. Per sedare gli animi è stato necessario l'intervento dei carabinieri per sedare gli animi. La ragazza non ha assistito alla lite.