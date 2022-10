Lite tra detenuti al Malaspina, il Sappe: "Inaudito tenere maggiorenni nelle carceri minorili"

Ancora sangue e violenza in un carcere palermitano. Torna al centro delle cronache il Malaspina. A dare la notizia è Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, che proprio oggi è stato in visita al carcere dell’Ucciardone. Capece racconta che durante il pranzo nel refettorio del carcere minorile "due detenuti sono venute alle mani per ragioni ancora da chiarire".

Uno avrebbe colpito l’altro con il vassoio porta pietanze e gli ha procurato serie lesioni. "Il tempestivo intervento dei poliziotti di servizio è stato decisivo - dice il segretario generale del Sappe - ma la situazione all’Istituto penale per minorenni è davvero tesa, proprio per l’alta presenza di detenuti maggiorenni, che sono lì ristretti in base ad una legge assurda (che consente agli adulti fino a 25 anni di stare in strutture per minori) che auspichiamo venga cambiato dal nuovo Governo".

Capece sottolinea che nell’istituto penale palermitano prestano servizio ben 9 educatori per 22 detenuti, numeri ottimali per garantire concrete azioni sul piano della rieducazione, ma ciò non avviene. E lo spiega con efficacia proprio Capece: “Da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall’universitario penitenziario minorile. Abbiamo registrato e registriamo, infatti, con preoccupante frequenza e cadenza, il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minorenni d’Italia e di Palermo in particolare. È da sottolineare, infatti, che nell'ultimo periodo diversi detenuti del Malaspina di Palermo provocano con strafottenza modi inurbani e arroganza i poliziotti penitenziari, creando sempre situazioni di grande tensione. Ed è per questo che ci stupiamo di chi “si meraviglia” se chiediamo una revisione della legge che consente la detenzione di ristretti adulti fino ai 25 anni di età nelle strutture per minori”.

In Italia possono essere detenuti presso carceri minorili esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Se incarcerati un giorno prima del loro diciottesimo compleanno, restano al carcere minorile fino a 25 anni, sottoposti al medesimo diritto penale e penitenziario dei maggiori di età ma con pene ridotte (oggetto di ultima revisione nel 1975). Se la condanna si protrae oltre il compimento del diciottesimo anno di età, il detenuto rimane presso il penitenziario minorile sino al venticinquesimo anno, dopodiché viene trasferito d'ufficio presso una casa circondariale (se rimangono meno di tre anni di pena da scontare) o presso un istituto penitenziario ordinario.