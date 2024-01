Zona via Maqueda, prende a sprangate 13 auto parcheggiate: bloccato dai carabinieri

La prima ipotesi è che abbia avuto una lite con un altro ambulante mentre secondo un'altra versione lo scontro sarebbe avvenuto tra lui e un gruppo di studenti. Momenti di tensione questa mattina in via Antonio Ugo Amico, traversa di via Maqueda, dove un uomo ha danneggiato tredici auto colpendole finestrini e parabrezza con una spranga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno portato in caserma per accertamenti

All'arrivo dei militari del Nucleo radiomobile, qualcuno ha riferito di un alterco fra l'uomo poi fermato dai carabinieri e un altro ambulante con il quale si sarebbe scontrato per un problema di "invasione" dello spazio in cui posizionare le bancarelle. Gli investigatori, ascoltando altri potenziali testimoni, sono però risaliti a un'altra verità secondo cui lo scontro sarebeb avvenuto tra l'uomo, di origine bengalese, e un gruppo di universitari che avrebbero occupato il "suo" posto.

Sull'accaduto è intervenuto l'ex assessore comunale al Sociale, Agnese Ciulla, secondo la quale "pare che l'uomo avesse problemi di salute mentale e che abbia litigato con un conoscente. Qualche giorno fa - ha scritto - è successo il fattaccio del cane ucciso perché dato alle fiamme da un uomo con problemi di salute mentale. Quando si capirà che la cura delle persone con disagio psichico e, quindi, la presenza di servizi sanitari territoriali sono diventati una emergenza sociale da affrontare con la massima urgenza?".