Lite vicino a un centro scommesse, 52enne accoltellato allo stomaco: caccia all'uomo

Lite finisce a coltellate a Villagrazia di Carini. Un uomo di 52 anni è stato ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia dopo aver ricevuto almeno una decina di coltellate all'addome. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 di oggi, non distante da un centro scommesse vicino Bivio Foresta dove sono intervenuti i carabinieri che, dopo le primissime indagini, avrebbero identificato il presunto aggressore che però avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio le immagini di alcune telecamere.

A sollecitare l'intervento dei militari dell'Arma sarebbero stati alcuni testimoni della lite il cui movente deve ancora essere chiarito. Secondo una prima ricostruzione il 52enne, incensurato, avrebbe avuto un'accesa discussione con un conoscente, forse un vicino di casa, che a un certo punto avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito più volte. La vittima si sarebbe difesa proteggendosi con le braccia prima di stramazzare al suolo.

Il 52enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia dove i medici hanno fatto il possibile per contenere la perdita di sangue. Oltre all'addome l'uomo, ora ricoverato in Chirurgia, ha riportato ferite al torace e agli arti superiori. Sono stati disposti ulteriori accertamenti sanitari ma la prognosi resta per il momento riservata. Gli investigatori hanno avviato le attività per ricostruire la dinamica e rintracciare l'aggressore che rischia un'accusa di tentato omicidio.