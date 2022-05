Lite e botte in strada, 60enne palermitano finisce in ospedale

Una lite tra due uomini si è consumata ieri in piazza Mazzini a Montevarchi. Episodi di questo tipo non sono nuovi in questo periodo. In questo caso coinvolti un giovane extracomunitario che si è dileguato prima dell'arrivo dei carabinieri e un 60enne di origini palermitane che nel frattempo era stato accompagnato in ospedale.

I carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno svolto un accurato sopralluogo, hanno cercato di ricostruire il tutto sentendo i testimoni e si sono recati al pronto soccorso per raccogliere il racconto della stessa vittima dell'aggressione. Le indagini sono tuttora in corso ma i sospetti dei carabinieri si sono concentrati su un pregiudicato da tempo che risiede in Valdarno e già noto alle forze dell'ordine.