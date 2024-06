Prima litigano tra loro, poi aggrediscono i carabinieri: arrestati due palermitani

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova sono intervenuti a Sestri Ponente per sedare una lite tra più persone. All'arrivo, si sono trovati ad affrontare due persone che hanno opposto resistenza violenta al controllo. Si trattava di due operai originari di Palermo (27 e 45 anni) con precedenti, entrambi arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I due, in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente per abuso di alcol, si sono scagliati contro i carabinieri e ne è nata una colluttazione, nel parapiglia hanno anche danneggiato l'auto di servizio. Alla fine sono stati bloccati anche con l'intervento di altre due pattuglie. Due militari sono stati medicati al pronto soccorso riportando vari giorni di prognosi per contusioni varie e per frattura al setto nasale.

fonte GenovaToday.it