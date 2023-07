"C'è un uomo armato di spranga": momenti di panico sul lungomare di Mondello, interviene la polizia

Qualcuno aveva segnalato un uomo che brandiva una spranga, c'era gente che urlava e scappava, altri sembravano inseguirsi e darsi la caccia. Poi l’arrivo della polizia. Sono stati momenti concitati quelli vissuti oggi pomeriggio a Mondello dove, su segnalazione di passanti e commercianti, sono intevenute quattro pattuglie di polizia che sono riuscite con fatica a riportare la calma. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto grazie ad alcuni testimoni e alle immagini riprese tramite smartphone o dalle telecamere delle attività vicine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un primo momento qualcuno aveva parlato di una lite in viale Regina Elena, non lontano dal lido Sirenetta. Al loro arrivo, però, gli agenti hanno trovato un capannello di persone e hanno bloccato due uomini che gridavano l'uno contro l'altro. I poliziotti hanno fatica per circa mezz'ora per immobilizzare uno di loro che, cercando di divincolarsi dalla loro presa, continuava a imprecare contro l'altra persona. Sul posto anche un'ambulanza del 118 richiesta a scopo precauzionale nel caso in cui, trattandosi di una possibile lite, ci fossero stati feriti.