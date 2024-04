La lite in un bar, poi il raid punitivo in casa. Con le accuse di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e minaccia due fratelli sono stati arrestati. L'operazione è stata messa a segno dai carabinieri della compagnia di Cefalù che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli di 39 e 35 anni - Simon e Dritan Vallja - di origine albanese, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. L’attività investigativa condotta dai militari della stazione di Campofelice di Roccella, scaturisce da una lite che si è scatenata nelle scorse settimane in un bar del centro cittadino, tra i due indagati e un 40enne loro connazionale.

Gli arrestati sono entrambi residenti a Campofelice. "L’indagine dei carabinieri, avviata nell’immediatezza dei fatti, ha consentito, in meno di 24 ore, di delineare un grave quadro indiziario, in merito alle condotte violente eseguite dai due fratelli - dicono dal comando dell'Arma -. Nello specifico, successivamente al diverbio, i due uomini avrebbe reagito organizzando un vero e proprio raid punitivo nei confronti del 40enne. Gli indagati infatti, avrebbero rintracciato la vittima nella propria abitazione e, sfondando la porta d’ingresso dell’appartamento, si sarebbero introdotti aggredendo il malcapitato sotto gli occhi inermi della moglie e del figlio minorenne".

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica. I due fratelli sono stati portati in carcere a Termini Imerese, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.