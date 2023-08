Violenta lite la scorsa notte a Balestrate. Un giovane tunisino di 28 anni è stato accoltellato da un uomo sul lungomare. A indagare sull'episodio sono i carabinieri. La lite è scoppiata dopo un iniziale scontro verbale. Poi il 28enne è stato colpito da una coltellata all’addome. I sanitari del 118 hanno trasportato il giovane all’ospedale Civico di Partinico. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per riuscire a rintracciare l’uomo che ha colpito il tunisino. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sono stati ascoltati anche alcuni testimoni.