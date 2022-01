Lite fra due soci davanti al Country finisce a colpi di racchetta: 57enne finisce in ospedale

Avrebbero avuto un’accesa discussione al termine della quale uno dei due avrebbe colpito l’altro in testa con una racchetta da tennis. E’ successo ieri al Country Club di viale dell’Olimpo dove i carabinieri sono intervenuti dopo la telefonata arrivata dalla direzione del circolo che ha chiesto pure l’intervento di un’ambulanza del 118. Da chiarire le cause del violento scontro costato una denuncia per lesioni al presunto aggressore, un uomo di 55 anni. Nel pomeriggio è prevista una riunione della commissione disciplinare che valuterà se e come procedere.

"Nulla faceva presagire - dice Oliviero Palma, direttore del circolo - un fatto così increscioso. I due non hanno giocato insieme. Sono usciti dal circolo uno dietro l’altro. Poco dopo abbiamo visto la vittima tornare indietro con una ferita alla testa. Sappiamo che l’aggredito si era lamentato in segreteria perché era stato apostrofato come ‘pellegrino’ perché cercava un campo in cui giocare. Non potevo pensare che questo facesse scattare una reazione così violenta".

Secondo un prima ricostruzione i due "contendenti" quindi si sarebbero incrociati fuori dalla struttura sportiva e lì si sarebbero scontrati. A stabilire la dinamica dei fatti saranno i militari del Nucleo radiomobile che hanno ascoltato il racconto della vittima, un uomo di 57 anni che è stato tenuto tutta la notte sotto osservazione, e cercato testimoni tra gli altri soci del circolo. A quell’ora - le 13 circa - c’erano oltre cinquanta persone all’interno del circolo. "Un'aggressività assurda. Non è possibile - commenta il presidente Giorgio Cammarata - uscire per giocare a tennis e tornare a casa con la testa rotta".