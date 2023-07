Lite per l'affitto del pedalò, gestore di un lido colpito con una testata al volto

Avrebbe colpito con una testata al volto il gestore di un lido perché - a suo dire - il costo per l'affitto del pedalò era troppo caro. E' successo questa mattina a Balestrate. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando sull'episodio avvenuto nel lido Lagoa, nel lungomare ovest Felice D’Anna. Ad essere denunciato un uomo di Montelepre di 42 anni.

Il gestore, 62 anni, è finito in ospedale a Partinico con lesioni al naso. Tra lui e il bagnante era sorto un battibecco a quanto pare per l’affitto di un pedalò, che sarebbe stato tenuto ben oltre l’orario. Quindi il 62enne avrebbe chiesto la tariffa per due ore invece che una. Ne è nata una discussione culminata con la testata al volto. La vittima ha avuto una prognosi di cinque giorni. Il 42enne è stato denunciato per lesioni.