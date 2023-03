Tommaso Natale, lite tra ex fidanzati finisce nel sangue: diciottenne accoltellato e ricoverato

Avevano un appuntamento, forse per chiarire alcune discussioni dopo la rottura di una coppia di fidanzati, che però si è presto trasformato in una violenta lite durante la quale è saltato fuori un coltello. E’ finito nel sangue l’incontro tra alcuni giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, avvenuto la scorsa notte in via Tommaso Natale, non lontano da via Fabio Besta. Uno dei ragazzi, il diciottenne, è stato ricoverato a Villa Sofia con alcune ferite inferte con un'arma da taglio.

A indagare per cercare di ricostruire la dinamica e le varie responsabilità sono gli agenti di polizia che, già nella notte, hanno ascoltato alcuni giovani coinvolti più o meno direttamente nella vicenda. Stando a quanto emerso dai primi riscontri un giovane avrebbe avuto un appuntamento con un coetaneo, fratello di una ragazza con la quale aveva avuto recentemente un relazione amorosa. Dopo pochi minuti però la discussione è degenerata e qualcuno dei presenti ha estratto dalla tasca un coltello colpendo due volte il diciottenne al fianco.

Al termine della lite qualcuno ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e di un'ambulanza. Il diciottenne, che in un primo momento ha detto ai poliziotti di non conoscere il suo aggressore, è stato soccorso e portato all'ospedale Villa Sofia dove si trova tuttora sotto stretta osservazione dei medici. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all’identità di chi lo avrebbe colpito con il coltello e confermare il movente del tentato omicidio.