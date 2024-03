Il caso della lista bianca della Ztl, parla Lagalla: "L'Amat vada avanti con il riordino"

Dai piccoli Comuni della Sicilia orientale ai consolati onorari, passando per le associazioni di volontariato, le Ferrovie, l'Agenzia delle Entrate e persino la Diocesi. Ecco alcuni degli oltre 10 mila soggetti - oltre a forze dell'ordine e mezzi di soccorso - inseriti nella lista bianca della Ztl, che consente l'accesso grauito all'area del centro storico dove vigono i divieti.

Troppe auto, così come riconosciuto dallo stesso presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, che ha deciso di riportare all'interno la gestione delle credenziali al sistema informatico per ottenere il pass gratuito. Credenziali che finora erano state fornite direttamente agli enti interessati che hanno così ottenuto il via libera a circolare nela Ztl.

Il caso, emerso al termine dell'audizione di Mistretta in commissione Partecipate, ha sollevato un vespaio di polemiche fra i consiglieri comunali. Ad intervenire oggi è anche il sindaco Roberto Lagalla: "Sul tema della razionalizzazione della lista bianca della Zona a traffico limitato - si legge in una nota diramata dal primo cittadino - da giorni l’amministrazione è in costante contatto con l’Amat, avendo invitato l’azienda ad avviare un percorso di riordino degli accessi al perimetro della stessa Ztl. Pertanto, invito i vertici di Amat, impegnati da tempo al risanamento dell’azienda, a proseguire in modo attento e minuzioso questa attività, ponendo la giusta e dovuta attenzione, in particolare, a determinate categorie, a cominciare dai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine".