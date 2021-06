VIDEO | Cede la fognatura, le case dell'Albergheria trasformate in latrina: "Viviamo tra topi e liquami"

A causa dello sprofondamento di una parte della rete fognaria, in alcune case di via Rosselli e in via Trappetazzo è ormai impossibile abitare. I residenti non possono più usare i servizi igienici perché a ogni utilizzo viene fuori l'acqua sporca. Il consigliere di circoscrizione Salvo Imperiale chiede un intervento immediato