Bagheria, liquami in autostrada: "Serve un intervento strutturale ma bisogna chiudere lo svincolo"

Nei giorni scorsi il personale di Amap aveva effettuato lo spurgo con un'autopompa, ma il problema persiste. "Le condutture di scarico sono intasate in profondità". L'ex municipalizzata e Anas chiederanno un tavolo in prefettura per "ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e garantire la sicurezza della circolazione"