Romagnolo, residenti disperati: "Per un guasto alla fognatura viviamo con umidità e liquami in casa"

Siamo in largo Piediscalzi e la situazione persiste da più di un anno. Si tratta di case che erano di proprietà dello Iacp e poi sono state riscattate. Chi abita al pianterreno non può neanche usare la doccia. L'Amap ha assicurato un sopralluogo ma non è chiaro a chi spetti risolvere il problema