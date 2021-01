La denuncia della Lipu: "Gabbie per catturare cardellini sotto il ponte di corso dei Mille"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Diverse gabbie per catturare cardellini sono state scoperte dai volontari della Lipu. A renderlo noto è la stessa associazione ambientalista spiegando che erano "perfettamente mimetizzate sotto il ponte di corso dei Mille, da dove scorre il tratto cittadino del fiume Oreto. L’impianto era composto da una rete da pesca depositata sulla ghiaia, della vegetazione appena tagliata e posta sul letto del fiume per frenare la corrente e alcuni sacchetti di plastica appesi nei dintorni per allontanare i cardellini e indirizzarli nel sito di cattura. Inoltre, nei pressi della rete vi erano due cardellini usati come richiamo, uno situato all’interno di una gabbietta e l’altro legato tristemente a un palo, il cui spago era stato messo presumibilmente a zainetto alla base delle ali in modo che l’uccello potesse svolazzare e aprire le ali mostrando tutto il vistoso pannello giallo delle remiganti usato per attirare i suoi simili".

I volontari della Lipu, durante i consueti sopralluoghi e monitoraggi nelle aree sensibili della città come il fiume Oreto, hanno subito individuato l’impianto di cattura e a quel punto si sono messi in contatto con la sala operativa del corpo forestale che ha allertato una pattuglia venuta sul posto, di domenica, in pochissimo tempo. Purtroppo, all’arrivo dei militari, gli uccellatori si sono dileguati, complice la fitta ed alta vegetazione che ha permesso loro la fuga. “E’ probabile che i bracconieri provenissero dai vicini palazzi che costeggiano il fiume e avessero un accesso facile e nascosto, sicuramente su proprietà private”, spiegano dalla Lipu. In ogni caso, l’intervento dei forestali ha evitato che gli uccellatori potessero catturare i cardellini che sarebbero altrimenti finiti nel mercato illegale di Ballarò o peggio nelle ormai sempre più usate vendite online su noti siti web. La segnalazione è stata inviata anche ai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura, Nucleo Cites, che stanno effettuando dei sopralluoghi.

"E’ almeno la terza volta in poco più di tre anni - dicono dalla Lipu - che gli uccellatori allestiscono un impianto di cattura in pieno tratto urbano del fiume Oreto. In quest’area gli ornitologi della Lipu ogni anno monitorano l’avifauna presente, importante luogo di sosta e svernamento per molte specie acquatiche e non come il beccaccino (Gallinago gallinago), l’aquila minore (Hieraaetus pennatus) e l’airone cenerino (Ardea cinerea). Un’area, ricordiamolo, ricadente in una Zsc (Zona Speciale di Conservazione) e oggetto di progetti di riqualificazione, ma che purtroppo è ancora sede di varie attività illecite. Episodi come questi, in pieno centro abitato, non dovrebbero accadere. Continueremo le ispezioni in tutti i possibili siti di cattura del palermitano. I bracconieri dovranno guardarsi le spalle e non avranno pace finchè ci saremo noi. Ringraziamo tutte Forze di Polizia che intervengono ogni qualvolta effettuiamo una segnalazione e rinnoviamo la nostra piena collaborazione".

