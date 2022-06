Lionti (Uil Sicilia): "Al neo sindaco Lagalla le nostre congratulazioni, adesso dobbiamo ridare luce alla nostra città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Da oggi abbiamo un nuovo sindaco. La Uil Sicilia e Area Vasta si congratula con Roberto Lagalla per l’importante risultato elettore ottenuto che dimostra la voglia di cambiamento di questa città, martoriata dalla disoccupazione e da gravi emergenze”. Lo afferma Luisella Lionti, segretario generale della Uil Sicilia e Area vasta, che aggiunge: “Siamo sicuri che da oggi partirà un nuovo confronto. Tanti i temi e le vertenze: dalla stabilizzazione dei precari all’emergenza abitativa. Dal servizio di raccolta dei rifiuti ai servizi cimiteriali sino alla viabilità, oggi in tilt per cantieri bloccati da anni e strade dissestate. Da sempre questo sindacato è aperto al dialogo, insieme possiamo dare risposte a cittadini, anziani, giovani, lavoratori e lavoratrici e ridare luce alla nostra città”.