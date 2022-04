Lions Day a Mondello, il 24 aprile giornata di controlli e screening gratuiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La salute prima di tutto. È questo il senso del “Lions day” organizzato in tutta la Sicilia e che a Palermo vede coinvolti, tra gli altri i club: Palermo host, Palermo Federico II, Palermo Mediterranea a Palermo Guglielmo II nella zona pedonale di Mondello di viale Regina Elena, nell’area compresa tra il circolo Lauria e il circolo Albaria, il 24 aprile dalle 9 alle 13. Per tutta la mattinata sarà presente con un caravan e dei gazebo un presidio sociosanitario dove, grazie a professionisti del settore sarà possibile fare operazione di prevenzione alla salute. Un tema fondamentale per il mondo di Lions promosso dai club di tutta la Sicilia, risultato di un protocollo di intesa con l’assessorato regionale alla Salute. A Palermo è stata scelta l’area di Mondello, proprio per il suo ruolo sociale nella capacità d’incontro e confronto di numerose fette di popolazione.

I servizi offerti domenica saranno: screening diabete con il dottore Mimmo Vetro, controllo del peso con il dottore Cristiano Raimondo, chiedere informazioni sanitarie sulla cefalea con la dottoressa Maria Monte, fare visite ortopediche con il dottore Salvo Calderone, consulenze sul rischio cardiovascolare con la dottoressa Silvana Magrin, confronti sul long covid con il dottore Giuseppe Motisi, screening di posturologia con la dottoressa Maria Rosaria Greco. Si potranno inoltre chiedere consulenze sulla prevenzione dai tumori. Disponibili anche informazioni legali e consigli sulla legge 104 del 1992 con gli avvocati Alessio Cirrincione e Cinzia Armato.

Il tutto gratuitamente e nel rispetto della privacy. "Quest’anno per la prima volta – dice Paolo Valenti, vice Secondo Governatore dei Lions in Sicilia – i Lions Sicilia hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l’assessorato regionale alla Salute, finalizzato ad affiancare l’organizzazione pubblica, con gli operatori sanitari provati aderenti ai Lions, proprio in un lavoro di affiancamento, ma fondamentalmente di informazione e prevenzione. I centoquindici club Lions siciliani, con il consueto spirito di servizio, distribuiranno anche materiale informativo-sanitario".