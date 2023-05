Lino Lucchese è il nuovo segretario provinciale Ugl Autonomie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Si è svolto ieri a Palermo il quinto congresso provinciale della Federazione delle Autonomie. Il nuovo segretario provinciale eletto è Lino Lucchese, dirigente sindacale competente e capace che darà certamente una spinta per la crescita della Federazione". Lo rende noto l'Ugl.

"Un meritato riconoscimento, per il lavoro svolto nei due mandati precedenti, - sottolinea il sindacato - va al segretario uscente Marcello Ficile, che con dedizione ha svolto il proprio compito egregiamente. Ha partecipato ai lavori congressuali il segretario nazionale della categoria Ornella Petillo e il segretario regionale Ernesto Lo Verso, che ha presieduto i lavori per le procedure previste dal regolamento congressuale dell'Ugl. L’augurio per un proficuo lavoro futuro, al nuovo segretario e al suo direttivo, arriva dal segretario provinciale territoriale Franco Fasola".