Omicidio Celesia, il padre: "Basta infangare mio figlio"

"Basta infangare mio figlio. Come si può pensare che un ragazzo di San Giovanni Apostolo possa andare a spacciare droga al Borgo Vecchio? Se fosse stato uno spacciatore lo avrei saputo e non avremmo avuto problemi ad ammetterlo, anche perché io stesso ho commesso un errore e pagato col carcere per una rapina". Chi parla è Gianni Celesia, padre di Lino, il ventiduenne ucciso dopo una rissa in discoteca al Notr3 di via Calvi.

Lo sfogo arriva dopo l'incendio allo scooter di un parente del ragazzo avvenuto in piazza Benvenuto Cellini al Cep. "Non c'è nessun mistero dietro - assicura Gianni Celesia - il motorino di mio nipote aveva un problema alla pompa della benzina ed è andato a fuoco accidentalmente".

Devastato dal dolore, Celesia non accetta le ricostruzioni che stanno venendo fuori sull'omicidio del figlio. "Ma quali bande rivali, controllo dei locali, droga? Si sta dicendo di tutto su mio figlio e non è giusto. Io vorrei solo che almeno la sua morte servisse ad evitare che in futuro possano accadere nuovamente fatti del genere. Perché Lino non è il primo morto in discoteca ma io mi auguro sia l'ultimo".