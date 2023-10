La lingua arbëreshë entra ufficialmente nei palinsesti Rai, sindaco di Piana incontra Gasparri

La commissione di vigilanza Rai ha deliberato il parere sul contratto di servizio Rai 2023-2028 che, per la prima volta, fa riferimento alla tutela della minoranza linguistica albanese in Calabria. "Questa decisione da un lato ha finalmente preso in considerazione le rivendicazioni delle comunità Arbëreshe d'Italia, dall'altro è stato perpetrato un grave errore nell’aver previsto nel testo "lingua albanese in Calabria"", si legge in una nota diramata dagli uffici del Comune di Piana degli Albanesi. In questa ottica lunedi si è svolto un importante incontro alla presenza dell'assessore regionale della Sicilia Edy Tamajo con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, firmatario di interventi, mozioni, interpellanze, documenti, soprattutto per quanto riguarda la “diffusione della lingua Arbëreshe sui canali Rai”.

"Importante è per gli Arbëreshë d’Italia, che ricordiamo essere presenti in 50 comuni ed in sette regioni del sud Italia, l’impegno assunto da Gasparri di elaborare ed inserire nel testo l’esatta individuazione delle comunità di lingua Arbëreshe, riconosciute minoranze etnico linguistiche storiche con la legge 482 del 1999", si legge nella nota.

"In commissione parlamentare di Vigilanza - ha dichiarato Gasparri - in vista del parere sul contratto di servizio che regola i rapporti tra la Rai, il governo e le istituzioni ci sono state istanze molto forti soprattutto dalla Calabria. Elaboreremo una proposta per inserire nel testo l’esatta individuazione delle comunità di lingua Arbëreshe. Ci sono comuni importanti in Sicilia e ringrazio il sindaco Rosario Petta di Piana degli Albanesi che a nome di altre comunità vuole stendere questa istanza. Una breccia di attenzione di storia e cultura da fare transitare negli schermi, nella televisione con programmi anche per la Sicilia, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Basilicata”.

Così l'assessore regionale Edy Tamajo: “Ringrazio il senatore Gasparri nell’aver portato avanti un‘idea e un percorso adesso allargato a tutta una serie di comuni Arbëreshë che va ad indirizzare il percorso sia verso i comuni di Sicilia che nel resto d’Italia, comuni che hanno queste peculiarità storiche. La questione attenzionata sul tavolo dal sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta e dall'Amministrazione denota il forte legame storico delle comunità Arbëreshe e che hanno fortemente a cuore nel portare avanti questo percorso”.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta: "Un ringraziamento a nome della mia comunità e delle comunità Arbëreshe d’Italia per la disponibilità ed il sostegno alle nostre richieste al Sen. Maurizio Gasparri ed all’assessore Edy Tamajo, per poter contemplate le comunità di lingua Arbëreshe di tutta Italia nel contratto di servizio Rai 2023-2028, una decisione che renda giustizia ai 50 comuni ricadenti in sette regioni del sud Italia, riconosciuti minoranze etnico linguistiche con la legge 482 del 1999".