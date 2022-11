"Attiva la linea fissa ma per 5 mesi la sua azienda resta senza telefono": condannata Telecom

Aveva stipulato un contratto con Telecom per una linea internet e fissa per la sua società immobiliare, ma se la connessione era stata subito attivata, per ben cinque mesi il telefono era rimasto invece inutilizzabile, con tutte le conseguenze per l'attività. Finché non si era scoperto che sarebbe stato impossibile attivare quel servizio perché l'edificio in cui si trovava l'azienda, nella zona di via Belgio, non era cablato. Adesso il Giudice di pace ha condannato Telecom a risarcire l'utente con 2.250 euro per il danno provocato dalla mancata attivazione e dal mancato rispetto del contratto. L'azienda di telefonia dovrà anche pagare 870 euro di spese di giudizio.

La sentenza è stata emessa dal giudice della quarta sezione civile, Raffaella Piro, che ha integralmente accolto le richieste del consumatore, assistito dall'avvocato Emilio Tripodi (nella foto). La Telecom è rimasta contumace e "rientrando la fattispecie nell'inadempimento contrattuale - si legge nel provvedimento - e non avendo parte convenuta (cioè Telecom, ndr), stante la contumacia, provato che la impossibilità della prestazione derivasse da causa a lei non imputabile, in quanto, come è emerso, l'assenza del cablaggio nell'edificio, circostanza non nota all'utente, non veniva comunicata a quest'ultimo da parte dei tecnici intervenuti (ben due volte)" e "da ciò scaturisce il dovere di risarcire il danno conseguente al proprio inadempimento".

La vicenda inizia il 19 ottobre del 2018, quando il titolare della società immobiliare stipula con Telecom un contratto "Tim business" per la telefonia fissa e internet da destinare alla sua azienda. Mentre la connessione alla rete era avvenuta nei tempi previsti, dopo 150 giorni l'attivazione del telefono fisso era rimasta un miraggio. Dopo aver fatto una serie di reclami il 2 aprile del 2019 una squadra di tecnici della compagnia telefonica era intervenuta "accertando che l'edificio non era cablato". Una cosa che "al momento della stipula del contratto - si legge ancora nella sentenza - i tecnici non avevano rilevato". A quel punto Telecom avrebbe chiesto all'utente di procedere al cablaggio a sue spese. Così, il 19 luglio del 2019, il consumatore aveva deciso di recedere dal contratto e di chiedere anche i danni per il grave disservizio subito dalla sua azienda. E adesso il Giudice di pace gli ha dato ragione.

L'entità del risarcimento è stata calcolata in base alle cifre stabilite dall'Agcom. Nel caso di ritardo nell'attivazione, quando la linea è "business", sono previsti infatti 15 euro per ogni giorno di ritardo. Nel caso del titolare della società immobiliare i giorni sono stati 150 e da qui la condanna per Telecom a pagare 2.250 euro, oltre alle spese di giudizio.