Governo, le elenco delle opere da realizzare: c'è la Palermo-Catania ad alta velocità

Dalla Palermo-Catania-Messina fino alla potenziamento della Linea Fortezza-Verona passando dal potenziamento e sviluppo della direttrice Orte-Falconara e dal potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Ecco l'elenco aggiornato al 30 novembre delle opere da realizzare, ferme o in ritardo che il Governo ha trasmesso al Parlamento e che l'Adnkronos ha potuto visionare e che prevedono oltre 50 interventi da commissariare.

Tra i principali interventi ci sono quelli legati alle opere ferroviarie e a quelle stradali. Per quanto riguarda gli interventi più sostanziosi ci sono la realizzazione asse Av/Ac (linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità) Palermo- Catania-Messina (8.769 milioni), l'Av/Ac Brescia - Verona - Padova (8.644 mln), la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari (5.887 mln), a Metropolitana di Roma - Linea C (5.832 mln), il potenziamento della linea Fortezza-Verona (4.927 milioni), la Venezia-Trieste (1.800 mln), la linea Roma-Pescara (602 milioni e 1.304 mln), sul completamento della Genova-Ventimiglia (1.540 milioni), sul raddoppio della Pontremolese (2.304 milioni), sul completamento del raddoppio Pescara-Bari (700 mln). Ma non solo. Tra gli altri interventi nell'elenco spiccano il potenziamento e lo sviluppo della direttrice Orte-Falconara (3.743 mln), il potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria (2.085 mln), il potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia (1.477 mln), il raddoppio della Codogno - Cremona-Mantova (1.320 mln), il completamento dell'anello ferroviario di Roma (547 mln).