Celebrazioni in onore di Santa Rosalia, Amat potenzia la linea 812: "Fino a 12 bus per Monte Pellegrino"

Nel periodo compreso fra il primo settembre e il primo ottobre, l'Amat potenzierà la linea 812 per consentire a fedeli e turisti di recarsi più agevolemente al Santuario di Santa Rosalia, sul Monte Pellegrino. In occasione delle celebrazioni in onore della patrona di Palermo - che inizieranno nella notte fra il 3 e il 4 settembre con la tradizionale acchianata - i bus saranno incrementati fino a 12, con una frequenza di uno ogni 8 minuti (dalle 13,25 e alle 22,10 dell'indomani). Idem nel weekend successivo (9 e 10 settembre).

Lo rende noto il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta, sottolineando che "l'iniziativa è stata presa in accordo con il Comune". Normalmente nella tratta che da piazza Croci arriva al Santuario vengono impiegati quattro bus, che diventeranno cinque nei giorni feriali: dalle 5,40 e fino alle 21,31 (ultima partenza da Monte Pellegrino), con una frequenza di 23 minuti. Il potenziamento della linea prevede per tutto il periodo l'attivazione di due fermate in andata e ritorno in largo Sellerio, alle falde di Monte Pellegrino.

Dal terzo fine settimana di settembre (16 e 17) e per i successivi due (23-24 settembre e 30 settembre-1 ottobre), il servizio con cinque bus sarà prolungato fino alle 23,50 (ultima partenza da Montepellegrino). Il prezzo del biglietto è quello ordinario di 1,40 euro con durata 90 minuti. Amat attiverà servizi di vendita sia alle falde sia al santuario. "Quella dell'812 è una linea bellissima, perché consente ai passeggeri - siano essi residenti o turisti - di ammirare alcuni dei punti più suggestivi della nostra città", afferma Mistretta.

Nelle paline presenti alle fermate dell'812, l'Amat metterà la scritta "Santuario Santa Rosalia". "Un'indicazione chiara e immediata - puntualizza Mistretta - per tutti gli utenti che vorranno raggiungere Monte Pellegrino". Inoltre, per facilitare le manovre degli autobus nei pressi del Santuario è stato deciso lo spostamento della fermata.

Dice Maurizio Carta, assessore comunale alla Mobilità: "Continua il processo di risanamento e sviluppo dell'Amat, voluto da questa amministrazione e portato avanti con efficacia dal presidente Mistretta: in questo quadro, al progressivo risanamento dei conti e nell’ambito della predisposizione di un nuovo modello aziendale, l'Amat sta procedendo al potenziamento di alcuni servizi che permettono di migliorare la risposta ai bisogno dei cittadini, come già fatto efficacemente questa estate per Mondello. In questa direzione va il potenziamento della linea 812 per raggiungere il Santuario di Monte Pellegrino in occasione delle celebrazioni di Santa Rosalia. E' un segnale importante di attenzione per gli utenti e di ripresa della progressiva efficienza di Amat come azienda di trasporto pubblico della città".