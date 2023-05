Disagi per studenti e lavoratori: "Ripristinare la linea 209 dell'Amat in via Santa Maria di Gesù"

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio, Antonino Randazzo, chiede che venga ripristinata la linea 209 dell'Amat, sospesa da mesi, in via Santa Maria di Gesù e in via Belmonte Chiavelli.

"La richiesta urgente di ripristino della linea 209 in via Santa Maria di Gesù e via Belmonte Chiavelli è al centro di una nota trasmessa all'assessore Maurizio Carta, insieme al consigliere di circoscrizione Saverio Bruschetta. È grave che un servizio pubblico essenziale sia ormai interrotto da mesi, creando enormi disagi ai cittadini di quella zona che, per raggiungere la scuola o il posto di lavoro con mezzi pubblici, sono costretti ad attraversare viale Regione Siciliana per prendere il bus".