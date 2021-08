Linda Moceri è il nuovo presidente del consorzio “Buongiorno siciliano”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' Linda Moceri il nuovo presidente del consorzio “Buongiorno Siciliano”. Il consorzio “Buongiorno Siciliano” nasce come leader d’eccellenza di prodotti siciliani portati nell’ho.re.ca, all’estero e nelle tavole degli italiani, che distinguono “l’Isola Sicula” e regalano un sorriso, salute e voglia di far trionfare il made in Sicily dovunque. ù

Lo scopo del consorzio è volto all’ottenimento di vantaggi per i consorziati e quindi al soddisfacimento di tutte quelle esigenze di carattere burocratico, amministrativo, logistico, commerciale e promozionale che, se affrontate collegialmente possono portare un vantaggio diretto ed immediato.

Le aziende selezionate hanno sede esclusivamente nel territorio siciliano, dal quale nasce un’ampia varietà di produzioni tipiche conosciute e commercializzate in tutto il mondo. Il consorzio protagonista del gusto e del biologico ha come obiettivo l’incontro, la conoscenza, la collaborazione e lo sviluppo non solo di programmi innovativi, ma anche di scelte e desideri di tutti i consorziati.

Da sabato il nuovo presidente è Linda Moceri, donna dinamica e sempre presente nell’imprenditoria e nel sociale. Il direttivo è formato dal vice presidente Gianluca Brischetto e segretario Luisa Taschetta che si adopererà per aprire nuove vie nel mercato da sempre in espansione.