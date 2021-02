Omaggio a Lina Bellanca, Orlando le dà la Tessera preziosa del Mosaico Palermo

Un premio per l'architetto ed ex sovrintendente ai Beni Culturali della Regione Siciliana, in pensione dallo scorso 31 dicembre. La cerimonia si è svolta a Palazzo delle Aquile

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera preziosa del Mosaico Palermo a Lina Bellanca, architetto ed ex sovrintendente ai Beni Culturali della Regione Siciliana, andata in pensione lo scorso 31 dicembre. La cerimonia si è svolta a Palazzo delle Aquile. "Un modo per ringraziare la dottoressa Bellanca a conclusione della sua carriera - ha dichiarato Orlando - per il suo lungo impegno professionale a difesa e per la valorizzazione del grande patrimonio culturale, monumentale e ambientale del nostro territorio".