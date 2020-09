Viale Regione, rapinatori armati di coltello assaltano il Lidl: scatta il fuggi fuggi

Paura nel pomeriggio nel supermercato Lidl di viale Regione Siciliana, accanto dalla sala bingo Las Vegas, per l'irruzione di alcuni rapinatori. I malviventi, armati di coltello e con il volto coperto da un casco, sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno scavalcato i banconi, iniziando a ripulire le casse.

Il punto vendita era affollato e molti clienti sono fuggiti impauriti lasciando i carrelli nei corridoi. "Ero a turno per pagare con mia moglie e mio figlio - racconta a PalermoToday uno dei clienti - e siamo fuggiti via dal supermercato lasciando la spesa nel carrello. Erano almeno in tre". Sul posto le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini.