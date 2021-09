Liceo Regina Margherita vandalizzato, Miccichè: “Ars comprerà computer"

Ignoti hanno devastato i locali della succursale, a Ballarò. Portate vie delle attrezzature. Il presidente dell'Assemblea regionale: "Interveniamo immediatamente in maniera concreta, affinché le lezioni non siano oggetto di ulteriori rallentamenti"

L'Ars comprerà dei computer da regalare al liceo Regina Margherita, dopo il raid vandalico registrato nei locali della succursale a Ballarò. Ignoti hanno danneggiato le aule e portate vie delle attrezzature. Tanti gli attestati di vicinanza al dirigente Domenico Di Fatta. Il presidente dell'Assemblea regioale vuole però fare un passo in più. “Le istituzioni non possono restare a guardare – spiega Miccichè -. Considerato il particolare momento che stiamo attraversando, l’Assemblea regionale siciliana interverrà immediatamente in maniera concreta, affinché le lezioni non siano oggetto di ulteriori rallentamenti. Ho già chiesto al Consiglio di presidenza di dare un contributo all’istituto per l’acquisto dei computer".