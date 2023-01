Riscaldamenti guasti, studenti del liceo Meli al freddo: polemica fra genitori e preside

Studenti del liceo Meli al freddo e al gelo. In questo inverno i termosifoni non sono ancora strati accesi. Colpa di un guasto, fa sapere la preside Cinzia Citarrella, che spiega: "Siamo in attesa di un intervento sull'impianto di riscaldamento da parte dell'ente locale competente (la Città metropolitana, ndr) come già da tempo riferito alla componente genitori del Consiglio di istituto".

I genitori che hanno segnalato il disservizio affermano però di non aver ricevuto "nessuna comunicazione ufficiale da parte della scuola, pur avendola richiesta tramite i rappresentanti d'istituto". Così dice a PalermoToday la madre di uno studente 14enne che frequenta la scuola di via Salvatore Aldisio: "I termosifoni - aggiunge - sono spenti e non c'è stato detto perché. L'edificio è immenso e le classi sono fredde. Penso che il Meli sia una delle poche scuole di Palermo ad avere i riscaldamenti spenti: una situazione fa Terzo mondo".