Allarme bomba al liceo Galilei, intervengono gli artificieri

Allarme bomba nella sede centrale del liceo scientifico Galileo Galilei, in via Danimarca. L'allerta è scattata poco prima dell'orario di ingresso degli studenti nell'istituto con una telefonata anonima arrivata sul numero della portineria. Sul posto sono arrivati gli artificieri, le unità cinofile, gli agenti delle volanti di polizia e del commissariato San Lorenzo che hanno passaato al setaccio la scuola.

Sino al termine delle operazioni di bonifica gli alunni, i docenti e il resto personale hanno dovuto attendere all'esterno distribuendosi in via Danimarca. Dopo circa due ore è stato dato il via libera per entrare a scuola. Gli investigatori hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire al responsabile che rischia di essere denunciato per procurato allarme.