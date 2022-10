Einstein sovraffollato, raccolta firme per un bene confiscato ma il preside chiude: "Già assegnato"

La soluzione individuata dalla Città metropolitana per far fronte al sovraffollamento del liceo Einstein di via Vivaldi, ovvero il trasferimento di cinque classi di un'intera sezione all'istituto Einaudi di via Mongerbino, non convince né gli studenti, né i genitori, né tantomeno la preside della scuola che dovrebbe ospitare gli allievi dello scientifico. In attesa di una decisione da parte dell'ex Provincia, è partita una raccolta firme per chiedere l'assegnazione di un immobile tolto a Cosa nostra.

"Risulta che a poche decine di metri da dove è ubicato il liceo, in dettaglio, in via Generale Giuseppe Sirtori, 73, vi sia un immobile (un corpo basso a livello strada) confiscato alla mafia, già adibito alcuni anni fa, ad uso scolastico da due scuole private, una scuola di lingue straniere, il John Milton Sas, ed un liceo linguistico, alle quali è stato poi chiesto di sgomberare, lasciando chiuso l’immobile, inutilizzato e conducendolo ad un inesorabile degrado", si legge nella petizione lanciata da Sergio Ciprì, padre di una ragazza che frequenta la sezione I dell'Einstein, quella che pareva essere destinata al trasloco all'Einaudi.

Ciprì, lo scorso 3 ottobre, ha inviato una mail con pec all'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla Città metropolitana e al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che guida anche l'ex Provincia, e al dirigente scolastico dell'Einstein, Giuseppe Polizzi.

Allo stesso preside si rivolge la petizione nella quale viene evidenziato che "le attuali misure adottate per svolgere le lezioni scolastiche, nel rispetto del diritto alla studio di tutti gli allievi, nuovi ed anziani, si concentrano su sistemi di turnazione che, a lungo andare, non possono che rivelarsi dannosi e deleteri, per gli stessi studenti". Ed è per questi motivi che viene chiesto al dirigente soclastico di attivarsi per chiedere la disponibilità dell'immobile di via Generale Sirtori.

Venerdì scorso, alunni dell'Einstein e di altri istituti superiori palermitani hanno manifestato davanti a Palazzo Comitini. Dall'anno scolastico 2015/2016 a oggi il liceo è passato da meno di 700 a 1.300 alunni, ovvero da 36 classi a 54 classi e l'immobile di via Vivaldi è ormai insufficiente per accogliere tutti gli iscritti. "Finora ci hanno solo proposto soluzioni tampone come una succursale lontanissima dalla sede attuale, in una zona anche sprovvista di mezzi pubblici. Poi, dopo le proteste di studenti e genitori, ci hanno proposto i doppi turni con la scuola il sabato a rotazione. Noi rifiutiamo tutte queste soluzioni. Chiediamo che a un problema strutturale quale è quello delle strutture fatiscenti e non idonee, arrivi una soluzione strutturale", spiega Giorgio Caruso, rappresentante di istituto del liceo scientifico Einstein.

Il preside esclude che la soluzione relativa al bene confiscato possa essere percorribile: "So che il locale al quale si fa riferimento è già stato assegnato". Per quanto riguarda il sovraffollamento, Polizzi aggiunge: "Per il momento alcune classi frequentano anche di sabato, ma non dovrebbe essercene più bisogno quando nei prossimi giorni libereremo alcuni spazi. Di certo c''è che la scuola non è affatto fatiscente, ha delle carenze come ne hanno altre". Il dirigente scolastico però ribadisce che l'Einstein necessità di altre aule: "E' un bisogno del territorio - precisa il preside - e dell'utenza che ha scelto l'offerta formativa della nostra scuola, come dimostra la presenza di 13 prime classi". Il trasferimento all'Einaudi? "Deve decidere la Città metropolitana, serve una presa di posizione chiara da parte loro", chiude il preside.