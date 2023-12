Liceo Dolci, inaugurati campetto e magazzini: "Spazi sequestrati alla mafia"

Il liceo Danilo Dolci ha inaugurato oggi un campetto polifunzionale e alcuni magazzini sequestrati alla mafia. “E' una bella giornata per la nostra scuola, è un’emozione non solo per me, ma per tutto l’istituto”, ha detto Matteo Croce, dirigente scolastico del liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci che si trova nel quartiere Brancaccio.

L'inaugurazione dei magazzini Brancaccio-Dolci e del campetto polifunzionale - spazi confiscati alla mafia e in parte ristrutturati - si è svolta questa mattina. "Erano luoghi angusti e brutti, oggi pieni di luce, quella della legalità", ha proseguito il dirigente scolastico. Ci sembrava un traguardo irraggiungibile, invece oggi si realizza un sogno. Un momento importante per tutta la comunità scolastica e testimonianza dell’impegno incessante nell’ambito della legalità, della cittadinanza attiva e dell’educazione civica che ha permesso di riconsegnare uno spazio a tutto il territorio. Tanto c’è ancora da fare, ma è un primo grande risultato. Non si può costruire un bel progetto senza l’impegno di tutti e ci inorgoglisce ancora di più averlo raggiunto tutti insieme".

Si tratta di 500 metri quadrati gli spazi ristrutturati (ne restano altri 1.450) con un finanziamento di 250 mila euro della Regione Siciliana su progetto del professore Lorenzo Sagona, docente di Storia dell’Arte del liceo di via Natale Carta. All’inaugurazione sono intervenute autorità civili, militari e religiose.

Presente don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera, che questi luoghi ben conosceva prima che venissero ristrutturati. “Non erano così – ha detto nel ricordare due figure emblematiche, don Pino Puglisi e Danilo Dolci -. “Li unisce la concretezza. La lotta alla mafia si fa con azioni concrete, con la cultura, con le politiche sociali. Da qui, oggi, deve giungere un segnale forte”. Poi voltandosi verso la parte dei grandi magazzini ancora da ristrutturare ha detto: “La prossima volta ci ritroveremo tutti di là, oltre questi teloni bianchi”.

Intervenuto anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro. “Il ringraziamento va ai ragazzi – ha detto -. Uno spazio vissuto, un luogo che contribuisce alla crescita e al benessere dei nostri ragazzi perché lo sport è scuola. Le scuole sono fatte di persone. Cercate di fare il vostro meglio, di esercitare il vostro ruolo al meglio”. “Una bella pagina di storia – ha detto il generale Luciano Magrini, comandante provinciale dei carabinieri -. Era un luogo di mafia, oggi è un luogo di cultura. Le forze dell’ordine e la magistratura fanno la prima breccia, il resto lo fanno i cittadini, la collettività”.