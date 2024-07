Stop alle licenze in centro storico? La commissione Attività produttive: "No a limitazioni per B&B e case vacanze"

Sì allo stop alla concessione di licenze per pub e locali notturni in centro storico e in altre aree congestionate della città, no al fermo dei permessi per le attività turistiche. E' in sintesi la posizione espressa dai consiglieri della sesta commissione consiliare, che si occupa anche di Attività produttive, guidata da Ottavio Zacco.

Un parere espresso dopo che ieri l'assessore Giuliano Forzinetti ha annunciato che l'amministrazione sta lavorando a una delibera, che dovrà essere approvata dalla Giunta, che prevede di non concedere più autorizzazioni all'apertura di un certo genere di nuovi locali. Nella nota inviata dal Comune, si fa cenno a un incontro con le varie parti coinvolte col sindaco Lagalla che ha ringraziato "i componenti della sesta commissione per aver intrapreso questo percorso di condivisione con le associazioni di categoria". In realtà, al momento, l'accordo è soltanto parziale.

L'alt in un primo momento, secondo quanto spiegato da Forzinetti, potrebbe riguardare le discoteche e i pubblici esercizi di tipologia "C" (attività autorizzate oltre alla somministrazione di alimenti e bevande anche a diffondere musica e piccolo intrattenimento occasionale) e ancora le lavanderie a gettoni, i distributori automatici, autolavaggi, slot machine, internet point, compro oro, sexy shop e attività di vendita di derivati della cannabis. Nessun riferimento, invece, alle attività che si occupano esclusivamente di ristorazione. Forzinetti ha sottolineato che è in fase di valutazione "anche l’allargamento del provvedimento per nuovi esercizi di vicinato (minimarket), B&B e case vacanze in base alle normative vigenti".

Ma la commissione consiliare Ativià produttive è di altro avviso su quest'ultimo punto. "Non riteniamo opportuno - affermano i consiglieri - estendere tale limitazione potenzialmente prevista dal decreto Franceschini ad altre attività quali ad esempio B&B e case vacanze le quali rappresentano invece una grande occasione di sviluppo economico per la città nonché un presidio di legalità sul territorio". La commissione, inoltre, precisa che le zone in cui eventualmente fare entrare in vigore il provvedimento "debbano essere determinate con esattezza da un tavolo tecnico con le commissioni competenti e le associazioni di categoria".