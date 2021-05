VIDEO | Otto mesi di eventi nelle circoscrizioni con Librovunque: "Riappropriamoci delle piazze"

Cinquanta appuntamenti incentrati su otto macrotematiche: dalla multiculturalità alla migrazione, dalla legalità alle tradizioni popolari, dall’arte alla poesia. Fino a domenica 30 maggio la grande "biblioteca mobile di comunità" sarà in piazza Papireto, poi sarà allestita per un fine settimana al mese in un luogo diverso, per portare il libro "ovunque"