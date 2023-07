Le lettere inedite e l'attrazione di Tomasi di Lampedusa per il fascismo nel libro "Ah! Mussolini!"

Una piccola casa editrice che lentamete s'ingrandisce: stampa a Busto Arsizio (provincia di Varese) su carta di pregio rilegata a mano e ha già lanciato alcuni titoli interessanti, in tiratura limitata. Uno di questi, non il solo, ha molto a che vedere con la Sicilia e con Palermo: "Ah! Mussolini!" è una raccolta di lettere inedite di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'autore de "II Gattopardo" le ha scritte e spedite tra il 1925 e il 1927 a Massimo Erede, un amico genovese. Del libro e del progetto editoriale di De Piante si è parlato oggi alla libreria La Stanza di Carta, ai Quattro Canti, con gli interventi di Beppe Benvenuto e di Pietro Onorato.

In queste lettere, Tomasi di Lampedusa era attratto dal fascismo, tanto da scrivere: "Parigi delizioso. Ma in istato di bolscevismo latente. Sembra l'Italia del '19. Stamane un corteo comunista è sfilato nel quartiere delle banche, mentre esigevo un modesto ceque con grida di abbasso, minacce e pietre. E nessuno reagiva. Ah! Mussolini!".

In altre missive emerge il Tomasi di Lampedusa viaggiatore, che girava le capitali europee e annotava usi, costumi e tendenze, anche sessuali: "Dopo accurate osservazioni compiute a Londra, Bruxelles, Anversa e qui sono in grado di annunziarti gli immensi progressi della pederastia. Se continua di questo passo fra cento anni un uomo che avrà commercio carnale con una donna sarà un pezzo da museo". E ancora: "Non puoi immaginare che cosa è di vorticoso e di tremendo e di affascinante Londra. Un piacevolissimo inferno".

De Piante - casa editrice indipendente, presente sia nelle librerie sia sui social e sul web - punta alla pubblicazione di circa venti titoli all'anno, suddivisi in cinque collane. Nelle opere che propone non trascura la Sicilia - ha infatti già dato alle stampe testi di Leonardo Sciascia - e dà spazio a racconti, articoli di giornale, pamphlet ed elzeviri: da Eugenio Montale a Mario Soldati, passando per Oriana Fallaci e Gianni Brera.